اقتربت النهاية؟ زميل كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزال نجم النصر!

نجم "الشياطين الحمر" السابق يصر على أن رونالدو قادر على مواصلة اللعب بأقوى وتيرة ممكنة..

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يعتقد البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قادر على الاستمرار في الملاعب حتى يبلغ عمره 41 عامًا على الأقل.

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رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا، لم يُظهر أي علامات على التراجع في المستوى، حيث يواصل التسجيل رفقة منتخب البرتغال، وسجل ثنائية أمام سلوفاكيا يوم الجمعة ليضمن لمنتخب بلاده التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

ومع مواصلة رونالدو لمستواه المذهل مع النصر، وتمكنه من تسجيل 17 هدفًا منذ بداية موسم 2023-2024، فإن برباتوف لا يرى أي سبب يدفع "ًصاروخ ماديرا" لبدء التفكير في الاعتزال.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها النسخة الدولية من "GOAL.com" عن البرتغالي: "رونالدو سيتوقف عندما يريد التوقف، عندما تعتني بنفسك بالطريقة التي يقوم بها، ويكون لديك فريق من حولك، فإن فرص لعب كرة القدم لفترة أطول من المتوقع تصبح أكبر".

وأضاف: "في حالة كريستيانو، أعتقد أن لديه فرصة للعب لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، سيقول الناس إنه يلعب في دوري أبطأ وليس بجودة الدوري الإنجليزي، لكن هذا لا يهم، إنه يواصل إثبات أنه لاعب جيد".

وتابع: "لقد أصبح قويًا، خاصة مؤخرًا مع أدائه وأهدافه مع البرتغال، لقد ساعد البرتغال في التأهل إلى يورو 2024، وفي يوم من الأيام ستأتي آخر بطولة له بالطبع، لكن دعونا لا نفكر في ذلك الآن دعونا نتركه كما هو، وأنا كذلك.".

واختتم برباتوف: "بالتأكيد سيفاجئنا بقرار آخر قريبًا، في الوقت الحالي، كريستيانو يتقدم بقوة لذا نحن بحاجة إلى الاستمتاع بمشاهدته وهو يلعب حتى يقرر أن يقول كلمة النهاية".

وخرجت مؤخرًا بعض التقارير عن رغبة رونالدو في مواصلة اللعب مع النصر حتى عام 2027، مما يعني أنه يمكن أن يضع المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في حسبانه.

كما وضع رونالدو لنفسه هدفًا طموحًا يتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته قبل الاعتزال، خاصة وأن رصيده الحالي يبلغ 857 هدفًا، وإذا استمر في التهديف بالمعدل الحالي، فقد يصل إلى الرقم المنشود خلال سنوات قليلة.

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ومن المقرر أن يعود رونالدو إلى الملاعب مع النصر، وذلك عندما يستضيف ضمك ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم السبت المقبل.

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