أخبار النصر اليوم | موطن الأساطير، وحلم فهد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 مارس 2023.
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انتهاء مهلة الأندية لإيضاح قضاياها الخارجية
انتهت يوم الثلاثاء الماضي مهلة الأندية السعودية لإيضاح قضاياها المنظورة في فيفا أو غيره من المؤسسات الخارجية، وقد حذرت وزارة الرياضة جميع الأندية بضرورة رفع جميع بيانات القضايا على منصة الحوكمة الرقمية التابعة لها، مشيرة إلى أنها لن تنظر إلى أي قضية مرسلة عبر البريد الإلكتروني.
يُشار إلى أن النصر لديه أكثر من قضية خارجية عالقة أبرزها مع مدربه السابق روي فيتوريا ووكيله.
النصر موطن الأساطير
نشر حساب النصر الرسمي على تويتر تغريدة تغنى خلالها بامتلاك النادي 3 لاعبين يتصدرون قائمة لاعبي بلادهم من حيث اللعب للمنتخب الوطني.
وكان لاعب النصر الجديد كريستيانو رونالدو قد تقدم إلى صدارة لاعبي العالم الأكثر خوضًا للمباريات الدولية برصيد 197 مباراة متجاوزًا الكويتي بدر المطوع.
رونالدو يلعب حاليًا للنصر فيما سبق أن لعب له المطوع وكذلك بالطبع أسطورته ماجد عبد الله وهو عميد لاعبي السعودية.
حلم فهد .. مبادرة خيرية يتبناها النصر
دعا نادي النصر محبيه لتحقيق حلم الطفل فهد الذي يُعاني من شلل دماغي تشنجي وبحاجة إلى علاج طويل سيتكلف نحو 50 ألف ريال سعودي.
ونشر النادي تغريدة عبر تويتر دعا محبيه للتبرع لحالة الطفل فهد عبر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.
جورجينا تتحدث العربية وتُشيد بصحراء السعودية
جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو ظهرت في مقطع فيديو تتحدث العربية وتُبدي سعادتها بالحياة في السعودية.
فيديو | تتحدث العربية .. جورجينا: سعيدة بتجربة رمضان والفوانيس في السعودية
مودريتش يُغلق الأبواب في وجه النصر
أعلن لوكا مودريتش صراحة رغبته بالبقاء في ريال مدريد الموسم القادم.
رغم تقارير سفره للرياض .. لوكا مودريتش يرد علنًا على عرض النصر
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