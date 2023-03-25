رغم تقارير سفره للرياض .. لوكا مودريتش يرد علنًا على عرض النصر

نجم ريال مدريد مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

shahid

رد لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد علنًا على الأخبار التي تربطه بالانتقال إلى النصر السعودي لمزاملة كريستيانو رونالدو الموسم القادم.

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صاحب الـ37 عامًا مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت عدة تقارير أخيرة عن سفره إلى الرياض الأسبوع القادم للتفاوض مباشرة مع مسؤولي النصر حول عرضهم لضمه.

النجم الكرواتي سُئل عن تلك المفاوضات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلاده أمام ويلز في تصفيات يورو 2024، فلم يتردد بالتأكيد على رغبته البقاء في العاصمة الإسبانية وتجديد عقده.

وأضاف "رغبتي معروفة، أريد البقاء في ريال مدريد وأثق وآمل في حدوث ذلك. كل ما تبقى مجرد تكهنات وإشاعات".

أتم "أكرر للمرة الـ100، أثق وآمل بالبقاء في ريال مدريد".

يُشار إلى أن مودريتش هو أحد النجوم الكبار المرشحين للعب في الدوري السعودي الموسم القادم، خاصة في ظل حديث المسؤولين عن دعم جميع الأندية لإتمام صفقات كبرى على غرار ما حدث مع النصر حين تعاقد مع رونالدو في يناير الماضي مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid