أخبار النصر اليوم | مارتينيز يقترب من العودة .. واستفسار كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 3 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت 3 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

كريستيانو رونالدو سعيد .. باريس سان جيرمان يمهد لانتقال نجمه إلى النصر والهلال لن يصمت

من المؤكد أن الساعات القادمة، ستشهد معركة كبرى بين الهلال والنصر؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

جاء وغادر بخفي حنين .. النصر يُعلن أول الراحلين في الصيفية رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أول أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي. "اقرأ التفاصيل"

ماذا أجابه؟ كريم بنزيما يسأل كريستيانو رونالدو عن عرض الاتحاد

يبدو أن كريم بنزيما يعيش حالة من التردد فيما يخص مستقبله، وإن كان سيقبل بالعرض الضخم القادم من نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي أو يبقى في ريال مدريد حتى نهاية عقده صيف 2024، ولذا استعان بزميله القديم كريستيانو رونالدو واستشاره. "اقرأ التفاصيل"

جواز السفر يدفع موهوب ريال مدريد لرفض العروض السعودية

العروض القادمة من الدوري السعودي للنجوم الناشطين في أوروبا أصبحت حديث الإعلام في القارة العجوز، لكن يبدو أن الأمر لن يقتصر على النجوم بل سيشمل المواهب الشابة كذلك. "اقرأ التفاصيل"

كواليس مفاجئة .. بريطانيا جسر عبور ليونيل ميسي للهلال

يترقب العالم أجمع وخاصة في الرياض وبرشلونة قرار الأسطوري ليونيل ميسي حول مستقبله عقب نهاية رحلته في فرنسا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

السعودية تسحب البساط .. صراع ثنائي وعرض لا يُصدق لضم نجولو كانتي

يبدو أن الجهات المسؤولة في السعودية مصرة تمامًا على سحب البساط من تحت أقدام الجميع في سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث تُواصل تقديم العروض المغرية للنجوم الناشطين في أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

جول 11 | جناح البطل والراحل بخفي حنين .. أسوأ صفقات الدوري السعودي

انتهى موسم 2022-2023 في دوري روشن السعودي بتتويج الاتحاد باللقب وحصول النصر على المركز الثاني، فيما حل الهلال ثالثًا والشباب رابعًا وهبط الباطن والخليج لدوري الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

بيتي مارتينيز يبدأ برنامجه التأهيلي

بدأ الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر برنامجه التأهيلي، بملامسة الكرة والجري على سرعات مختلفة، بعد إنهاء البرنامج العلاجي.

وغاب مارتينيز عن النصر الفترة الماضية، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.