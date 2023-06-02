معركة صيفية منتظرة بين الهلال والنصر

من المؤكد أن الساعات القادمة، ستشهد معركة كبرى بين الهلال والنصر؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال يسعى للتعاقد مع نجوم عالميين؛ لتعويض فترة حرمانه من تسجيل صفقات جديدة، على هامش قضية النجم محمد كنو، بينما تعمل الإدارة النصراوية، لإرضاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بضم أسماء كبرى تساعده في الفريق.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رحيل مدافعه الإسباني سيرجيو راموس رسميًا، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في الشهر الحالي.

راموس البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى فريق العاصمة الفرنسية، صيف عام 2021، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث خاض 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع آخر.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم راموس بنادي النصر، بطلب شخصي من رونالدو، قبل أن يتدخل الهلال، الذي قيل إنه قام بإغراء المدافع الإسباني، براتب سنوي ضخم.

جدير بالذكر أن رونالدو تزامل مع سيرجيو راموس، لسنواتٍ عديدة في صفوف ريال مدريد؛ ومن المؤكد أنه سيكون سعيدًا بخبر رحيله عن باريس، والذي قد يقربه من الانضمام إلى قلعة العالمي.