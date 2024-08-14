أخبار النصر اليوم | كاسترو يحسم مستقبل ساديو ماني .. وسلمان الفرج يكشف حقيقة مؤامرة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

وأخيرًا .. سلمان الفرج يكشف حقيقة "مؤامرة" الهلال ضد النصر

بعد فترة من الشد والجذب بين الوسطين الهلالي والنصراوي بشأن صفقة لاعب الوسط سلمان الفرج، خرج الأخير لتوضيح حقيقة منعه من الانضمام للعالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري (طالع التفاصيل).

مفاجأة للنصر .. مارسيلو بروزوفيتش يتخذ قرارًا رسميًا في مسيرته الكروية

اتخذ النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قرارًا مهمًا في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة (طالع التفاصيل).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"حسم مستقبل ساديو ماني وكشف عن تطور مهم في الميركاتو" .. وعود لويس كاسترو لجماهير النصر

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن استعداد فريقه التام؛ لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

بعد سعود عبدالحميد وثنائي الاتحاد .. نجم النصر مطلوب لـ"الاحتراف"

من يومٍ إلى آخر.. أصبح يتردد في الشارع الرياضي السعودي، اسم لاعب محلي جديد، مرشح لـ"الاحتراف" في الملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

وكيل نواف العقيدي يحسم الجدل حول قرار استبعاده: لهذا أخرجه كاسترو من القائمة!

رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال حارس النصر نواف العقيدي، على ما تردد في وسائل الإعلام بشأن أسباب استبعاد الحارس من قائمة الفريق لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 (طالع التفاصيل).

"كاسترو يحسم مصير أندرسون تاليسكا" .. مفاجأة في تشكيل النصر المرتقب أمام التعاون

حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، موقفه من مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أمام "سكري القصيم" فريق التعاون، مساء اليوم الأربعاء (طالع التفاصيل).

نجم النصر يهدد المنافسين .. ويرد على موقفه من العروض الأوروبية بـ"كلمتين"!

منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، واسم المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم فريق النصر السعودي، مرتبط بـ"الانتقال" إلى أكبر الأندية الأوروبية (طالع التفاصيل).

فيديو | "بطريقة ساخرة من الهلال والنصر" .. الرائد يخطف ثنائي الاتحاد رسميًا

أعلن نادي الرائد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، "التعاقد" مع اثنين من لاعبي عملاق جدة الاتحاد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).