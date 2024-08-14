مفاجأة للنصر .. مارسيلو بروزوفيتش يتخذ قرارًا رسميًا في مسيرته الكروية

قرار مهم ومصيري من مارسيلو بروزوفيتش..

اتخذ النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قرارًا مهمًا في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

بروزوفيتش البالغ من العمر 31 سنة، والذي انضم إلى النصر في صيف عام 2023؛ يملك مسيرة مليئة بالألقاب والإنجازات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الكرواتي.

وفي هذا السياق.. قرر بروزوفيتش "اعتزال" اللعب الدولي رسميًا، مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد مسيرة استمرت لـ10 سنواتٍ كاملة.

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وعن ذلك.. قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الأربعاء: "بعد 99 ملحمة.. يودع مارسيلو بروزوفيتش قميص المنتخب الوطني".

وشدد الاتحاد الكرواتي على أن متوسط ميدان النصر، كان أحد أهم اللاعبين الذين كتبوا التاريخ مع المنتخب الوطني، مقدّمًا له الشكر على مسيرته خلال السنوات الطويلة الماضية.

وهذا الخبر بمثابة المفاجأة السارة لنادي النصر وجماهيره؛ حيث أصبح اللاعب متفرغًا الآن لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يشهد المشاركة في العديد من البطولات المحلية والخارجية.

وكان بروزوفيتش قد ظهر لأول مرة بقميص المنتخب الكرواتي "الكبير"، في السابع من يونيو 2014، خلال اللقاء الودي أمام أستراليا؛ لتكون البداية لـ99 مباراة دولية، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

جدير بالذكر أن مارسيلو بروزوفيتتش كان أحد نجوم منتخب كرواتيا، الذي حقق "وصافة" كأس العالم 2018، والمركز الثالث في نسخة قطر التاريخية عام 2022.