أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يعرض لاعب الهلال لموقف محرج وعودة الغائب لقيادة ديربي السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"ما يحدث استفزاز للهلال" .. إعلامي يحذر من وقوع كارثة جديدة في كأس السوبر!

أعرب الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عن استيائه مما يحدث في الاستعدادات لكأس السوبر السعودي، محذرًا من ضياع حقوق الهلال. (طالع التفاصيل)

بعد محاولات السعودية لضمه .. ماتياس سولي يغير حلمه ويؤكد: شخصية كريستيانو رونالدو فاجأتني!

كشف الأرجنتيني ماتياس سولي؛ جناح يوفنتوس المعار لفروسينوني الإيطالي، عن حلمه الأكبر الذي طالما حلم به، متحدثًا عن طبيعة شخصية الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، ومواطنه ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي. (طالع التفاصيل)

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"حسبي الله ونعم الوكيل".. مشجع يدعو على كنو بسبب نجم النصر

وجه أحد المشجعين، رسالة مفاجئة إلى محمد كنو، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، في مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل. (طالع التفاصيل)

عودة الغائب .. ملامح تشكيل ديربي السوبر

أظهر المران الأخير للنصر في الرياض ملامح تشكيل لقاء كأس الدرعية للسوبر السعوي، قبل السفر لأبو ظبي صباح اليوم الأحد.

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن المناورة الأخيرة في المران شهدت الدفع بالثلاثي عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو ومارسيلو بروزوفيتش في وسط الملعب، تمهيدًا لإعادة الأول للتشكيل الأساسي.

رباعي شاب في بعثة أبو ظبي

قرر البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، إعادة الصاعدين الـ11 الذي استدعاهم قبل مواجهة ضمك الأخيرة، إلى الرياض عقب نهاية المباراة، رافضًا سفرهم مع بعثة الفريق إلى أبو ظبي لخوض السوبر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو قرر الاكتفاء بالرباعي الشاب عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر، عواد أمان ومرزوق تمبكتي لمرافقة البعثة للمدينة الإماراتية.

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