أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يبدأ احتلال آسيا، وسجل ذهبي للعالمي على الجوهرة المشعة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 مارس 2023.

رونالدو يبدأ احتلال آسيا

بدأ كريستيانو رونالدو نجم النصر احتلال آسيا بالفوز بجائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر فبراير الماضي متفوقًا على أسو رستم لاعب نادي الشرطة العراقي.

وجاء مهاجم الهلال أوديون إيجالو ثالثًا وأخيرًا السوري عمر السومة نجم العربي القطري.

فوز رونالدو جاء بعد تصدره التصويت

الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ حصل على نسبة 48% من أصوات المشاركين في التصويت، والذين تجاوز عددهم 154 ألف قارئ، فيما حصل رستم على 45%.

ويشرح الاتحاد الآسيوي تلك الجائزة بالقول "وتقوم فكرة هذا الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت".

رستم مهنئًا رونالدو: أنت الأفضل دومًا.

هنأ آسو رستم لاعب الشرطة العراقي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر فبراير الماضي.

رونالدو هزم رستم بعد صراع شرس بينهما خلال التصويت الذي جرى عبر الموقع الرسمي للاتحاد القاري، إذ حصل الأول على 48% من الأصوات فيما الثاني 45%.

رستم نشر صورة له ولرونالدو عبر حسابه على إنستجرام وكتب "مبروك رونالدو، أنت الأفضل دومًا".

سجل ممتاز للنصر أمام الاتحاد في الجوهرة المشعة

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويتفاءل النصراويون باللعب أمام العميد على ملعب الجوهرة المشعة، حيث لعب الفريقان 7 مباريات في الدوري على الملعب المذهل فاز النصر في 5 ولم يخسر سوى واحدة وتعادل في أخرى.

سر الرقم الغريب في تيفو الاتحاد أمام النصر

جماهير الاتحاد أعلنت عن التيفو الخاص بالقمة المنتظرة.

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