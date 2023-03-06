سر الرقم الغامض .. تيفو "الكابوس" لمواجهة الاتحاد والنصر

قمة كبرى تجمع المتصدر ووصيفه الخميس القادم في جدة

نشر حساب رابطة جماهير الاتحاد على تويتر صورة للتيفو المقرر رفعه خلال مواجهة النصر في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم في جدة.

وتضمن التيفو الذي جاء بعنوان "الكابوس" رقمًا غريبًا أثار دهشة الجميع وطرح عدة تساؤلات عن المقصود به، خاصة أنه رقمًا كبيرًا يزيد عن الـ3 ملايين وتحديدًا 3638258.

حمدان المغربي رئيس الرابطة وفي تصريح للإعلامي علاء سعيد أوضح سر هذا الرقم بالإشارة إلى أنه يُعبر عن الحضور الجماهيري لمباريات الاتحاد التي أقيمت في جدة منذ عام 2010.

جمهور العميد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في الملاعب هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد اعتاد مساندة الفريق داخل وخارج جدة وفي السراء والضراء.

يُشار إلى أن النصر يتصدر الدوري السعودي بـ46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد و6 نقاط عن الشباب، فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ33 نقطة ولكنه لعب 3 مباريات أقل.