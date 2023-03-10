أخبار النصر اليوم | غموض بسبب فيديو .. وكريستيانو رونالدو يعلق على هزيمة الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 مارس 2023.

أندرسون تاليسكا: زميلي بالنصر أنفه كبير وأعاني بسبب "شخيره"

أكد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، على أنه سيعود إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت، بعد أن أصبح انتهت إصابته تمامًا في أقل من الوقت المتوقع، بفضل الطبيب المعالج له وانتظامه في التأهيل. "اقرأ التفاصيل"

خاص | ليست الأهلي أو الاتحاد .. تحديد الوجهة المقبلة لعبد الفتاح عسيري

أصبح النجم عبد الفتاح عسيري على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن فريقه النصر، بعدما وصل إلى طريق مسدود مع الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للعالمي. "اقرأ التفاصيل"

استخدام السحر ومُجاملة كريستيانو رونالدو .. نظرية المؤامرة تجتاح الدوري السعودي!

"نظرية المؤامرة" هو ذلك المصطلح الذي يتحدث عن حدث أو موقف، اعتمادًا على مؤامرة لا مبرر لها، وتستخدمه بعض الأندية والمشجعين في الدوري السعودي، لتفسير أي إخفاق يحدث! "اقرأ التفاصيل"

الشيخ مشاري العفاسي يثير الغموض بفيديو رونالدو "الغاضب"

أثار القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي الغموض، بشأن الفريق الذي يشجعه في دوري روشن للمحترفين السعودي، عقب مباراة الاتحاد والنصر التي أقيمت مساء أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"

أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة فريقه النصر، أمام فريق نادي الاتحاد، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، ولكننا نواصل التركيز على موسمنا والمباريات القادمة، شكرًا لمشجعي النصر على دعمكم، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم".