خاص | ليست الأهلي أو الاتحاد .. تحديد الوجهة المقبلة لعبد الفتاح عسيري

عسيري في طريقه لمغادرة النصر

أصبح النجم عبد الفتاح عسيري على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن فريقه النصر، بعدما وصل إلى طريق مسدود مع الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للعالمي.

جارسيا أبدى عدم قناعته بعبد الفتاح عسيري، وذلك بسبب عدم التزامه بالبرامج التأهيلية، بعد أن تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية، مما دفع المدرب الفرنسي لاستبعاده من حساباته.

وعلم "جول" من مصادره، أن الوجهة المقبلة لعبد الفتاح عسيري بعد رحيله عن نادي النصر، ستكون نادي التعاون، وأن اللاعب أصبح قريبًا جدًا من سكري القصيم.

عسيري صاحب الـ29 عامًا، كان قد انضم إلى نادي النصر، في شتاء 2021، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الأهلي.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن عسيري يقترب من العودة مرة أخرى إلى الأهلي، بجانب اهتمام نادي الاتحاد به.