أخبار النصر اليوم | عودة المدافع ولاعب الوسط أمام الهلال، وصدمة لابورت

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 نوفمبر 2023
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النصر يستعيد مدافعه ولاعب وسطه قبل الديربي
يستعيد النصر مدافعه الأيمن نواف بوشل ولاعب وسطه عبد الله الخيبري قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم الأول من ديسمبر القادم.
صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن بوشل، الذي أصيب بتمزق في العضلة الضامة خلال مواجهة الاتفاق في الكأس، دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، أمس، ولكنه لن يكون جاهزًا لمواجهة الأخدود يوم الجمعة القادم.
من جانبه، أصبح الخيبري، الذي أصيب بتمزق في العضلة الخلفية أمام الخليج، جاهزًا للعودة إلى المران الجماعي بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، ويخضع حاليًا لبرنامج بدني خاص لتحسين لياقته البدنية.
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