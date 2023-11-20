خطوة غير مسبوقة .. طلب استثنائي من الهلال بشأن حكام الديربي أمام النصر

الهلال يلتقي النصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن

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يبدو أن استعدادات الهلال لمواجهة الموسم مع النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي ليست فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خطوة غير مسبوقة من جانب إدارة النادي الأزرق بخصوص حكام الديربي أمام النصر، وهو اللقاء الذي سيُقام يوم الأول من ديسمبر القادم ويُتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في صراع الطرفين على لقب دوري روشن.

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الرياضية أوضحت أن الهلال تقدم بطلب إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لجلب 5 حكام أجانب للمباراة، وهو طلب لم يتقدم به أحد من قبل هذا الموسم، حيث اعتادت الأندية جميعًا على طلب 3 حكام فقط فيما يتولى الحكام السعوديون مسؤولية غرفة الفيديو.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الحكام تسعى لتوفير طاقم من حكام النخبة في أوروبا للمباراة وتحديدًا من إيطاليا، وإن كان ذلك ليس سهلًا نظرًا لرفض الاتحادات الأوروبية التخلي عن حكام الصف الأول لديهما للدوريات الخارجية.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن مطارده النصر.

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