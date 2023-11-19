أخبار النصر اليوم | عودة الغنام للمران الجماعي، وساديو ماني يقسو على السودان

شهدت مباراة كلاسيكو السيدات التي تجمع بين النصر والأهلي، هدفًا خرافيًا سجلته كلارا لوفانجا لاعبة العالمي بشكل أبهر الجميع.

ارتفعت طموحات أندية دوري روشن السعودي، بعدما أصبح الدوري يستهدف أكبر نجوم العالم خلال الوقت الحالي، لينافس الدوريات الكبرى، وهذا ما قد يجعل الجماهير تنسى النجوم المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم في الوقت الذي كان فيه الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب سطروا تاريخًا لهم.