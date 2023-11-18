فيديو | حتى رونالدو لم يسجل مثله .. هدف خرافي في كلاسيكو النصر والأهلي للسيدات!

لاعبة النصر سجلت هدفًا رائعًا

شهدت مباراة كلاسيكو السيدات التي تجمع بين النصر والأهلي، هدفًا خرافيًا سجلته كلارا لوفانجا لاعبة العالمي بشكل أبهر الجميع.

وسجلت كلارا الهدف الثالث للنصر في مرمى الأهلي، بعد تسديدة أكثر من رائعة بعد منتصف الملعب بأمتار قليلة، لتسدد الكرة بإقتان لتسكن الشباك وسط فشل محاولة حارسة الأهلي للتصدي لها.

ولم يُسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق رجال النصر، هدفًا مثل الذي سجلته كلارا في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي.

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وقادت كلارا فريقها النصر لتحقيق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للسيدات.

ويتصدر فريق النصر ترتيب الدوري السعودي للسيدات برصيد 15 نقطة، حققها من الفوز في جميع مبارياته ببطولة الدوري هذا الموسم.