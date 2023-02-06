أخبار النصر اليوم | عقوبة تاليسكا، والمسؤول عن تمويل صفقة رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 فبراير 2023.

لجنة الانضباط تُعلن عقوبة تاليسكا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف تاليسكا نجم النصر مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الفتح الأخيرة في دوري روشن السعودي.

اللاعب البرازيلي سيغيب بذلك عن مباراة الوحدة القادمة في الدوري.

جارسيا ينتظر تقرير جونزاليس الطبي

ينتظر رودي جارسيا المدير الفني للنصر استلام التقرير الطبي الخاص بمدافع الفريق ألفارو جونزاليس قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الخميس القادم أمام الوحدة.

اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف تجهيزه بدنيًا للعب خلال الفترة القادمة ويُركز البرنامج على تقوية عضلات الفخذ لديه، وتُرجح المصادر غيابه عن مباراة الوحدة.

الوحدة ينضم لقائمة المستفيدين من رونالدو

مازالت أندية الدوري السعودي تُحاول تحقيق الاستفادة القصوى من انضمام كريستيانو رونالدو للنصر، وقد انضم الوحدة لتلك الأندية، حيث طرح النادي تذاكر مباراة الفريقين في الجولة القادمة من الدوري والتي ستقام يوم الخميس القادم.

ورفع النادي المكي من أسعار التذاكر استغلالًا لوجود رونالدو على أرض الملعب، حيث بلغ سعر التذكرة الموحدة 75 ريال سعودي والممتازة 450 ريال والمنصة 1000 ريال.

التهاني تنهال على رونالدو بمناسبة عيد ميلاده

احتفل رونالدو أمس بعيد ميلاده الـ38، وقد حرصت العديد من الأندية والجهات الرياضية على تهنئته بتلك المناسبة وأبرزها ناديه الحالي النصر السعودي.

أندية سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وحسابات دوري أبطال أوروبا وويفا وفيفا على السوشيال ميديا كانت بين المهنئين.

من المسؤول عن تمويل صفقة رونالدو؟ المسحل يُجيب

رئيس اتحاد كرة القدم السعودي أجاب على عديد الأسئلة الخاصة بصفقة النصر والنجم البرتغالي.

المسحل يكشف حقيقة تمويل صفقة رونالدو ويؤكد: صفقات أكبر في الصيف