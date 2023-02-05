المسحل يكشف حقيقة تمويل صفقة رونالدو ويؤكد: صفقات أكبر في الصيف

النصر تعاقد مع رونالدو في صفقة قياسية في تاريخ كرة القدم

زف ياسر المسحل بشرى رائعة لأندية دوري روشن السعودي بالإشارة إلى أن سوق الانتقالات الصيفي القادم سيشهد صفقات أكبر من تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو.

الفريق العاصمي في السعودية تعاقد مع النجم البرتغالي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي ووقع معه عقدًا يستمر حتى صيف 2025، وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة العقد بنصف مليار يورو.

المسحل سُئل خلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد" عن ممول الصفقة، فأجاب "رونالدو صفقة ممتازة جدًا وإضافة كبيرة لكرة القدم السعودية وأعتقد أن هناك صفقات أكبر قادمة في الصيف".

تابع "الاتحاد السعودي لم يتدخل في تمويل أي صفقة لأي نادٍ في الدوري السعودي، ولا أعلم صراحة من ممول صفقة رونالدو، لكن ما أعلمه أن هناك منذ فترة طويلة عمل لجعل الدوري السعودي من الأفضل في العالم".

وحول تغريدة وزير الرياضة السعودي حول أن الدعم سيُوجه لجميع الأندية لضم المزيد من النجوم الكبار، قال "لا أعلم حقيقة ما حقيقة ما قاله الوزير وبإمكانك التوجه له وسؤاله عن ذلك. ما أنا واثق منه أن الدوري السعودي موعود بنجوم على مستوى رونالدو وأكبر".

يُشار إلى أن أندية الدوري السعودي ارتبطت مؤخرًا بعدد من النجوم مثل ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وتوني كروس.