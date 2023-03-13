أخبار النصر اليوم | عقاب رودي جارسيا وعبد المحيد الصليهم، وتاليسكا يصل الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 مارس 2023.

شكوك حول جاهزية لويز جوستافو لمواجهة أبها

لم يستطع لويز جوستافو لاعب وسط النصر إكمال التدريبات الجماعية التي أقيمت يوم أمس استعدادًا لمواجهة أبها مساء غدٍ الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللاعب وحسب صحيفة الرياضية اشتكى من آلام بداية المران ليُغادره بموافقة الجهازين الطبي والفني، ومن المقرر أن يخضع اللاعب اليوم إلى جلسة علاجية يتحدد بعدها موقفه من مواجهة الغد مع ترجيح غيابه عنها.

لجنة الانضباط تُغرم جارسيا والصليهم

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 35 ألف ريال سعودي على رودي جارسيا المدير الفني للنصر لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية الخاصة به خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة في دوري روشن السعودي.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم لامتناعه عن إجراء المقابلة الإعلامية عقب نفس المباراة.

تاليسكا يصل الرياض

وصل العاصمة السعودية الرياض مساء أمس نجم النصر، تاليسكا، قادمًا من البرازيل بعد إنهائه لبرنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح هناك.

وسيخضع اللاعب لاختبارات صحية وبدنية اليوم لتحديد مدى قدرته على مواجهة أبها.

أيمن يحيى يُواصل الغياب عن النصر

يتواصل غياب أيمن يحيى عن النصر خلال المواجهة القادمة أمام أبها في كأس الملك، وذلك بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في الدوري.

اللاعب يُلازم العيادة منذ 3 أسابيع لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة.

النصر يسعى لتعزيز رقمه الإيجابي بعد تعثره في المباريات

يلعب النصر ضد أبها بعد خسارته أمام الاتحاد في آخر جولات الدوري السعودي، وقد اعتاد الفريق تحت قيادة رودي جارسيا النهوض سريعًا بعد أي نتيجة سلبية سواء بالخسارة أو التعادل.

واستطاع النصر تحقيق الفوز في المباراة التالية لأي تعثر بنسبة 83%، ويأمل في تعزيز ذلك الرقم عند مواجهة أبها مساء غدٍ.

دعوة مارسيلو تُهدد مستقبل رونالدو في النصر

النجم البرازيلي دعا صديقه للعب معه في بلاد السامبا.

مارسيلو يدعو كريستيانو رونالدو إلى البرازيل: سيكون سعيدًا هنا