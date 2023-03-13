ملف محمد كنو لم يُغلق بعد .. النصر يرد على قرار لجنة الاحتراف

مسلسل كنو مازال مستمرًا في السعودية

رغم مضي ما يقرب من عام على تجديد محمد كنو لعقده مع الهلال بعد توقيعه لواحد جديد مع النصر، ورغم صدور أحكام نهائية وتنفيذ الأزرق واللاعب للعقوبات المفروضة عليهما، إلا أن الملف لم يُغلق بعد!

كان النصر قد تقدم بشكوى ضد فهد بن نافل رئيس الهلال وفهد المفرج المدير التنفيذي للنادي يتهمهما خلالها بتحريض كنو على إنهاء عقده معه أثناء الفترة المحمية، لكن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رفضت الشكوى.

ومنحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين النصر حق الاستئناف على قرارها، وهو ما تدرسه حاليًا الإدارة النصراوية حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الصحيفة أوضحت أن النصر سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة باستئناف على القرار لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لكن بعد أم يتم دراسة الملف بالكامل من اللجنة القانونية في النادي.

يُشار إلى الهلال كان قد مُنع من القيد لفترتي انتقال فيما أوقف كنو لمدة 4 أشهر، وسدد الأزرق مبلغ 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر تعويضًا عن فسخ العقد.