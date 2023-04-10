أخبار النصر اليوم | طعن كريستيانو رونالدو في ظهره، و"عبد الرحمن غريب زاد الطين بلة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 إبريل 2023.

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جارسيا يُحمل اللاعبين مسؤولية إهدار نقطتين أمام الفيحاء

أبدى رودي جارسيا المدير الفني للنصر عدم رضاه عن أداء اللاعبين خلال مواجهة الفيحاء التي انتهت بالتعادل السلبي يوم أمس.

وأضاف عقب اللقاء لقنوات SSC "نتيجة سيئة لنا بالتأكيد ولسنا سعداء بها أبدًا، سنحت لنا عدة فرص لكن أهدرناها، سددنا 18 مرة لكن 3 تسديدات فقط كانت مؤثرة"

تابع "لعبنا ضد فريق جيد جدًا لكن مستوى اللاعبين لم يكن جيدًا اليوم ولست راضيًا عنه بالتأكيد، يتبقى لنا 7 مباريات وسنواصل العمل رغم صعوبة الموقف".

جوستافو يرفض رفع الراية البيضاء

رفض لويز جوستافو نجم وسط النصر رفع الراية البيضاء في صراع الدوري مع الاتحاد، مؤكدًا أنهم سيواصلون القتال حتى النهاية.

وأضاف لقنوات SSC "لم نحقق النتيجة التي نريدها بالطبع، لكن تلك كرة القدم وسنواصل العمل في المباريات الـ7 القادمة لتحقيق هدفنا بالفوز بالدوري".

تابع "نحن فريق متماسك ، نفوز معًا ونخسر معًا، نتحمل جميعًا كلاعبين المسؤولية وسنعمل معًا للعودة وتحقيق الفوز في قادم المباريات".

مبارك الشهري: عبد الرحمن غريب زاد الطين بلة

وجه الناقد الرياضي مبارك الشهري انتقادات لاذعة للاعبي النصر بعد أدائهم المخيب وتعادلهم السلبي مع الوحدة مما سمح للاتحاد بالتقدم بفارق 3 نقاط في الصدارة.

وخص الشهري الجناح السعودي عبد الرحمن غريب بالحديث، إذ قال "غريب قدم أداءً سيئًا خلال اللقاء، أهدر فرصة سهلة وكان دون المستوى، وقد زاد الطين بلة برد فعله الغاضب عند تغييره".

أضاف "أقول للاعبي النصر أن البطولات لا تأتي بالأسماء واللامبالاة وحجم الإنفاق في سوق الانتقالات، بل بالجهد والقتال واللعب بروح على أرض الملعب. المستوى كان سيئًا أمام الفيحاء، لا أدري هل المشكلة في مبالغتهم في الأكل على الإفطار أم ماذا!".

الفيحاء لكريستيانو رونالدو: كش ملك

سخر حساب الفيحاء عبر تويتر من نجم النصر كريستيانو رونالدو بعد التعادل السلبي بين الفريقين يوم أمس في دوري روشن السعودي.

حساب الفيحاء نشر الصورة الشهيرة للنجم البرتغالي وهو يلعب الشطرنج مع ليونيل ميسي، والتي كانت ضمن حملة إعلانية خلال مونديال 2022، وقد استبدل صورة بطل العالم بالمدافع سامي الخيبري، وعلق "كش ملك".