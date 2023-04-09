فيديو | صدمة العُمر .. جمهور النصر يهتف لكريستيانو رونالدو: ميسي ميسي

النصر تعثر بالتعادل السلبي مع الفيحاء

shahid

فجرت جماهير النصر غضبها العارم من خسارة نقطتين بالتعادل السلبي مع الفيحاء في وجه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، حيث هتفت في وجهه بعد اللقاء لمنافسه اللدود ليونيل ميسي.

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النصر اكتفى بالتعادل السلبي مع الفيحاء في المجمعة ليسمح للاتحاد الفائز على الوحدة في مكة 2-1 بالابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

ولم يُقدم اللاعبون الأداء المتوقع وأهدروا العديد من الفرص خاصة رونالدو وعبد الرحمن غريب، وهو ما فجر غضب الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

الجمهور النصراوي وحسب مقطع فيديو متداول عبر تويتر هتفت "ميسي ميسي ميسي" خلال خروج رونالدو من الملعب، ولم يُظهر اللاعب أي رد فعل تجاه ذلك التصرف من جمهوره والذي قد يُوصف بأنه صدمة العُمر .. أن يسخر منك أحباؤك!

يُشار إلى بعض الجماهير السعودية المنافسة اعتادت استقبال رونالدو بالهتاف لبطل العالم، ميسي، لكن تلك المرة الأولى التي يُواجه بها النجم البرتغالي ذلك الهتاف من النصراويين أنفسهم.

Shahid