أخبار النصر اليوم | طائرة خاصة لنجم العالمي .. ورد الاتحاد الآسيوي بشأن مواجهة الاستقلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

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"باي ميسي باي!" .. قناة كريستيانو رونالدو تسخر من ليو بـ"سباق فورمولا وان" افتراضي

بطريقة مبتكرة.. أراد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، إثبات تفوقه على جميع مهاجمي العالم عبر التاريخ، وخاصة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

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بعد تقليل ماجد عبدالله منه .. سامي الجابر: لومكم المتكرر لسالم الدوسري أكبر رد عليكم!

خلق النقاش والجدال حول أحقية سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي الانضمام إلى قائمة أساطير لاعبي كرة القدم السعوديين خلافًا بين ماجد عبدالله وسامي الجابر. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"بلعبة واحدة هزم الأخدود فماذا لو انتقل للنصر؟" .. موسى ديابي يسقط خصوم الاتحاد في الملعب ونجله يرقص خارجه!

عاشق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على موعد مع "ثنائية فرنسية" ممتعة؛ تجمع بين المهاجم الكبير كريم بنزيما، والجناح المهاري موسى ديابي. "اقرأ التفاصيل"

بعد مخاوف النصر .. رد "رسمي" من الاتحاد الآسيوي بشأن نقل مواجهة الاستقلال خارج إيران

رد الاتحاد الآسيوي على مخاوف ومطالبات الأندية بنقل مبارياتهم ضد الأندية الإيرانية خارج إيران، بسبب الأحداث السياسية غير المستقرة في الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

حتى لا يتكرر سيناريو كلاسيكو الأهلي .. طلب "خاص" من ستيفانو بيولي للحاق بينتو بديربي الشباب

لا يُريد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق نادي النصر، تكرار السيناريو الذي حدث مع الحارس البرازيلي بينتو خلال مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، وذلك خلال مباراة ديربي الرياض أمام الشباب. "اقرأ التفاصيل"