أخبار النصر اليوم | صفقة جديدة، وموقف رونالدو وكونان من مواجهة الفتح

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 يناير 2023.

النصر يهزم الشباب ويُوقع مع العنزي

نجح النصر في التفوق على الشباب في سباق الفوز بلاعب ناشئي الاتفاق، عبد الرحمن العنزي، وقد وقع معه عقدًا احترافيًا يمتد لـ3 سنوات قادمة.

اللاعب لفت الأنظار خلال مبارياته في دوري الناشئين وقد أوصى مدرب الناشئين في النصر بالتعاقد معه ونجحت الإدارة في ذلك بعد صراع مع الشباب.

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ومن المقرر أن يلتحق العنزي بنادي النصر اليوم وسيتم تقديمه قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات الجماعية.

رونالدو جاهز لمواجهة الفتح

بات من المؤكد جاهزية كريستيانو رونالدو لخوض مباراة النصر القادمة أمام الفتح في دوري روشن السعودي.

اللاعب الذي تعرض لكدمة في المفصل خلال مواجهة السوبر أمام الاتحاد تدرب أمس مع المجموعة بشكل طبيعي ودون أن يشعر بأي آلام.

غياب جونزاليس يتواصل وعودة كونان

لن يستطيع ألفارو جونزاليس التواجد في مباراة النصر أمام الفتح يوم الجمعة القادم، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي بعدما عاودته آلام إصابته مؤخرًا.

اللاعب سيستمر في برنامجه حتى نهاية الأسبوع الجاري ومن ثم سيتم تقييم حالته مرة أخرى قبل السماح له بدخول التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، بات جيسلان كونان جاهزًا للعودة إلى تشكيل النصر الأساسي بعد غيابه عنه خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، حيث ظهر في مران الأمس بمستوى ممتاز.

نجم المنتخب السعودي السابق يُدافع عن قرار النصر

دافع فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي السابق عن قرار النصر فسخ عقده مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله.

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لماذا فشل النصر في ضم الشناوي؟

كشف النادي الأهلي المصري عن رفض حارس مرماه محمد الشناوي لعرض ضخم من النصر.

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Shahid