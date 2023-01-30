لأول مرة .. الأهلي يعترف بعرض النصر ويكشف مفاجأة عن موقف الشناوي

إصابة أوسبينا جعلت النصر يفكر من جديد في محمد الشناوي؛ حارس الأهلي ومنتخب مصر

Shahid

بعدما كانت مجرد تقارير على مدار أسواق الانتقالات في السنوات الأخيرة، اعترف النادي الأهلي المصري رسميًا بتلقيه عرضًا من نادي النصر السعودي، للظفر بخدمات حارسه محمد الشناوي.

الحديث عن هذه الصفقة تحديدًا بدأ في يناير 2022، لكن لم تتم وقتها، واستمر الحديث عنها حتى الميركاتو الشتوي المنصرم، إذ يبدو أن النادي السعودي أراد تعويض حارسه الكولومبي المصاب دافيد أوسبينا، بحارس القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

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خرج الاعتراف من سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة في الأهلي، إذ أكد خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، تلقي الشناوي عروضًا من النصر وويجان الإنجليزي، لكن الحارس رفض كافة العروض بنفسه، إذ قال: "الشناوي وضع مصلحة الأهلي أولًا، رغم كثرة العروض التي تلقاها، وكان أبرزها من النصر وويجان، هو آثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها، وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الأهلي الذي ضرب مثلًا في الإخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده، وإصراره على الاستمرار في مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات للأهلي وإسعاد جماهيره".

وأضاف: " الروح التي تعامل بها الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس قيمته الكبيرة عند الأهلاوية؛ مسؤولين وجماهير، ورد فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كان وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب الذي أثنى على الشناوي بشدة، فما يقدمه لاعبو الأهلي في مثل هذه المواقف يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة أن جميعهم يتعاملون بمنطق مصلحة الأهلي أولًا، مع التأكيد الكامل من جانب النادي ومسئوليه على حقوقهم في كل الاتجاهات".

يذكر أن النصر تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الماضي مع الحارس الأرجنتيني أجوستين روسي قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لحين اكتمال شفاء أوسبينا، الذي خضع لعملية جراحية في إسبانيا، إثر إصابته بكسر في أحد عظام المرفق.

Shahid