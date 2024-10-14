أخبار النصر اليوم | شروط البريكي للعودة .. وتاليسكا يتفوق على رونالدو وميتروفيتش!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.
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قبل ديربي الشباب .. النصر يعيد نجمه بطائرة خاصة وبيولي يصر على تكرار سيناريو الأهلي مع بينتو!
وضعت إدارة شركة نادي النصر، خطة من أجل استعادة نجومه الدوليين، قبل مواجهة الديربي التي تجمعه بنظيره الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
"تجاوزت أصعب مرحلة في اللوكيميا وسأعود للعب الكرة" .. حسين شيعان يشكو من "خذلان" الأندية الكبرى!
واصل حسين شيعان، حارس مرمى النصر والشباب الأسبق، الحديث عن تفاصيل رحلة علاجه من مرض سرطان الدم، معلنًا عن عزمه العودة إلى الملاعب، بعد حصوله على الضوء الأخضر.
"فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات!" .. مسؤول النصر السابق يكشف سر تفوق الهلال وقرار خاطئ من صندوق الاستثمارات
أثار أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، لا يمتلك أي صلاحيات، كاشفًا عن "خطأ" صندوق الاستثمارات العامة وكواليس أزمة الميركاتو الصيفي التاريخي لأندية السعودية في عام 2023.
"رسائل واتس آب" تثير أزمة في دوري روشن .. واقتراح قانون جديد للفيفا بعد إصابة ياسين بونو!
أثار الناقد الرياضي عبد الله العبيد، أزمة تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بملف السمسرة، محمّلًا المسؤولية إلى اتحاد الكرة والرابطة، وكذلك رؤساء الأندية.
"كنت سأعمل مع إبراهيم المهيدب ولكن" .. بطل إنجاز 2019 التاريخي يكشف موقفه من العودة إلى إدارة النصر!
كشف أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، عن موقفه إزاء الدعوات الجماهيرية بعودته إلى إدارة النادي، كونه أحد العناصر البارزة في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج فريق الكرة باللقب الاستثنائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بعد إثارة أزمة غياب المدرب .. ستيفانو بيولي يضرب عصفورين بحجر واحد في تدريبات النصر!
استهل فريق الكرة بنادي النصر، تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد لمباراة الديربي أمام الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
تفوق يُورطه أمام جماهير النصر .. تاليسكا يهزم رونالدو وميتروفيتش في إحصائية مثيرة للجدل
أظهرت إحصائية، نشرها حساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس، تفوق البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، على زميله كريستيانو رونالدو ومنافسه ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال في إحصائية مثيرة للجدل.
من نوادر كرة القدم .. "عقد غريب" يعيد نايف هزازي للملاعب في دوري الدرجة الرابعة!
يبدو أن مفاجأة نايف هزازي، مهاجم المنتخب السعودي الدولي، لن تكون بشأن محطة العودة إلى الملاعب فقط، بل في العقد الذي يربطه أيضًا بفريقه الجديد.
"هلاليون يديرون النصر والفئات السنية بلا مدرب" .. إعلامي يصف أوضاع العالمي بـ"الكارثية"!
وجه الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، انتقادًا مثيرًا للجدل، بشأن الأحداث التي يشهدها نادي النصر خلال الآونة الأخيرة، والتي وضعت النادي فوق صفيح ساخن على حد وصفه.