أخبار النصر اليوم | رونالدو ضحية للهلاليين ويدعو رباعي مانشستر يونايتد لدعمه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 29 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ29 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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رئيس النصر يشكر الرمز

توجه مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، بالشكر للأمير خالد بن فهد، على دعمه للفريق خلال الميركاتو الشتوي، الذي أغلق أبوابه بالأمس.

العالمي تعاقد خلال الشتاء مع الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني أوجستين روسي، واللاعب المحلي نواف بوشل.

وأكد مسلي أن التعاقدات خلال يناير تمت بناءً على رغبة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، متمنيًا لفريقه التوفيق فيما تبقى من الموسم.

الفراج للمدافعين عن رونالدو: العرس عندكم لا تتوقعون منا دق الطبول!

يرفض الإعلامي الرياضي وليد الفراج الحماية الحديدية الذي يفرضه جمهور النصر السعودي على نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معربًا عن استيائه من إلزام الجميع بالتعامل بالطريقة نفسها مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

فيديو | الإعلام السعودي يصفه بالمنفوخ والإهانات تنهال عليه.. ما هي ردة فعل رونالدو؟

انتهى شهر العسل بين الإعلام السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب ظهوره رسمياً بقميص النصر. (طالع التفاصيل)

فيديو | يا بو تلاتة يا كريستيانو.. رونالدو أحدث ضحايا الهتاف الهلالي الشهير

منذ انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف النصر في الأسابيع الماضية، ولا حديث إلا عن النجم البرتغالي بين الجماهير، الجمهور السعودي تفنن في التعامل مع أسطورة ريال مدريد السابق، ما بين مؤيد وآخر يبحث عن طرق مختلفة للسخرية من رونالدو مثل جماهير المنافسين. (طالع التفاصيل)

إنستجرام يفضح التخبط .. ماشاريبوف تائه في النصر!

رغم أن الميركاتو الشتوي في السعودية أغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل أمس السبت، بشكل رسمي، إلا أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ محترف النصر، أثار الجدل حول مستقبله مع العالمي بتصرفاته. (طالع التفاصيل)

رونالدو يدعو نجوم مانشستر لعطلة سعودية!

دعى كريستيانو رونالدو أربعة من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدته وهو يلعب بقميص النصر. (طالع التفاصيل)

Shahid