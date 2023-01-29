الفراج للمدافعين عن رونالدو: العرس عندكم لا تتوقعون منا دق الطبول!

جمهور النصر يرغب في فرض حماية خاصة على رونالدو وجعله فوق الانتقادات

Shahid

يرفض الإعلامي الرياضي وليد الفراج الحماية الحديدية الذي يفرضه جمهور النصر السعودي على نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معربًا عن استيائه من إلزام الجميع بالتعامل بالطريقة نفسها مع اللاعب.

غالبية الإعلام السعودي كان قد انتقد الدون بعد أول مباراتين له مع العالمي، لظهوره بمستوى متواضع، دون أي يسجل أي أهداف.

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وفي ظل مناقشة برنامج "أكشن مع وليد" لأداء كريستيانو، هاجمه أحد النصراويين، إذ كتب: "كريستيانو رونالدو متابعينه في تطبيق واحد أكثر من نصف مليان بني آدم .. ويجيك وليد الفراج وضيفه هوساوي يقولون زيه زي أي لاعب!، أنا ما أدري أيفهمون بالتسويق! مستوعبين رد فعل العالم من الأجيال الصغيرة والشباب الذين تعلقوا بالسعودية بسبب هذا الإنسان!".

فرد عليه وليد الفراج: "نحن نناقش جانب فني للاعب وجود داخل الملعب، لم نتحدث عن قيمته التسويقة أو الإعلانية أو الإنسانية، تحدثنا عن الجانب الفني، لكن أنت لأنك ترى متابعيه عددهم 541 مليون، فلا أحد يناقشه!، هل هذا منطق؟، إذا أنت فرحان مرة، الله يهنيك، إذا كان العرس عند جارك، فلا تطالب جميع الجيران بدق الطبول والخروج للشوارع، قد يباركون لك، وإذا طوّل العرس، سيقولون لك (اخفض الصوت، نريد الخلود للنوم)، كلامنا واضح!".

يذكر أنه قبل يومين ودع رونالدو أول بطولة له مع النصر بالخروج من كأس السوبر السعودي، إذ تلقى الهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

Shahid