أخبار النصر اليوم | خطوةعلى لقب دوري السيدات، وماذا قال بيتروس عن تاليسكا؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 فبراير2023.

لأول مرة هذا الموسم .. النصر يتعثر في مباراتين متتاليتين

اعتاد النصر هذا الموسم مصالحة جماهيره سريعًا بعد أي تعثر بالخسارة أو التعادل في مباراة، إذ كان يُحقق الفوز في المواجهة التالية مباشرة.

الفريق العاصمي خرج عن تلك القاعدة خلال مواجهة الفتح، إذ سجلت أول تعثر للفريق في مباراتين متتاليتين هذا الموسم بعد خسارته اللقاء الماضي أمام الاتحاد 3-1 في السوبر السعودي.

النصر تعادل مع الفتح 2-2 مساء أمس الجمعة في آخر جولات الذهاب من دوري روشن السعودي.

النصر يهزم الاتحاد ويقترب من لقب دوري السيدات

نجح فريق الكرة النسائية في النصر مساء أمس الجمعة في تخطي مستضيفه الاتحاد في جدة ضمن الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من دوري السيدات السعودي الممتاز.

النصر فاز بنتيجة 2-1 وقد سجل هدفيه في الشوط الأول بواسطة غادة العبادي ومباركة الصيعري، فيما قلصت لانا عبد الرزاق الفارق للاتحاد.

النصر رفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة، والذي سيواجه الأهلي اليوم وحال عدم تحقيقه الفوز سيُتوج العالمي بطلًا للدوري.

بيتروس: شعوري كان غريبًا باللعب ضد النصر

أكد بيتروس نجم وسط الفتح عدم وجود أي مشكلة مع تاليسكا نجم هجوم النصر، مشيرًا إلى أن الأمر مجرد مخالفة في الملعب.

بيتروس الذي تسبب في طرد تاليسكا قال عقب مباراة الفريقين يوم أمس "أتأسف لخسارة نقاط الفوز في نهاية اللقاء، النصر فريق كبير أعرفه جيدًا لكننا سيطرنا على اللقاء وكنا نستحق الفوز. المهم أن اللقاء كان ممتعًا".

أتم "النصر أعطاني كل شيء وأعشق جماهير الفريق، اللعب ضده منحني شعورًا غريبًا".

أسرار صداقة رونالدو وتاليسكا

نجما النصر جمعتهما علاقة صداقة قوية رغم أنهما لم يجتمعا سوى حديثًا.

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ا نتقاد لاذع لحارس مرمى النصر

وجه أحد مشجعي النصر انتقادًا لاذعًا لروسي حارس مرمى النصر الجديد.

"روسي حارس النصر الجديد هو وليد عبد الله مرتديًا ربطة عنق"