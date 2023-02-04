"روسي حارس النصر الجديد هو وليد عبد الله مرتديًا ربطة عنق"

حارس المرمى الجديد لم يؤد جيدًا منذ انضمامه للنصر

أبدى أحد مشجعي النصر استياءه الكبير من أداء حارس المرمى الجديد أجوستين روسي الذي تعاقد معه النادي لتعويض المصاب دافيد أوسبينا خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

حارس مرمى بوكا جونيورز انضم للفريق السعودي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث سيلعب الموسم الجديد بقميص فلامنجو البرازيلي.

وقد لعب روسي مباراتين مع النصر لم يُحقق الفريق خلالهما الفوز، حيث خسر الأولى أمام الاتحاد في السوبر 3-1 وتعادل في الثانية مع الفتح مساء أمس 2-2.

اللاعب تعرض لعدة انتقادات لأدائه غير المقنع خلال المباراتين، وقد كان أشده من أحد المغردين بوصفه إياه بالحارس السعودي وليد عبد الله لكن مرتديًا ربطة عنق.

حيث قال في رسالة إلى برنامج "ملعب "SBC" "بكل صراحة، إصابة أوسبينا كشفت الخلل الدفاعي في النصر، والحارس الجديد روسي هو وليد عبد الله مرتديًا ربطة عنق".

وقد رفض محمد الدعيع محلل البرنامج التعليق على الرسالة مكتفيًا بالضحك، وأضاف "من الصعب أن نحكم على اللاعب بعد مباراتين، وعلينا منحه الوقت للانسجام مع زملائه المدافعين لأن واضح أن هناك خلل في الانسجام والتمركز".

يُشار إلى أن وليد عبد الله صاحب الـ36 عامًا يتواجد في النصر منذ 2017، وقد لعب الموسم الأول أساسيًا قبل أن يتراجع خطوة للخلف عند التعاقد مع الأسترالي براد جونز، وعاد للعب أساسيًا بعد رحيل الأخير في الموسم الماضي لكنه تعرض لانتقادات كبيرة لأدائه الأقل من المطلوب مما دعا الإدارة للتعاقد مع أوسبينا الصيف الماضي.