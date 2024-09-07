أخبار النصر اليوم | كشف حيلة خطف متعب الحربي من العالمي .. وبشكتاش يستهدف ساديو ماني!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024.

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"استغل النصر كوسيلة" .. الصرامي يكشف حيلة مسؤول الشباب لتحويل متعب الحربي للهلال بـ"مقابل تاريخي"

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن كواليس جديدة حول تحويل وجهة متعب الحربي، ظهير الشباب، إلى صفوف الهلال، بدلًا من النصر، ليصبح صفقة الموسم، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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"انفجر بعد سن الـ37 وسجل بكل أجزاء جسده" .. هكذا عذب كريستيانو رونالدو منافسيه بـ900 هدف حول العالم!

كتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "التاريخ"؛ خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، مساء أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"

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"النصر ينتظرنا" .. سعود آل سويلم يعود بعد غياب طويل ويلهب حماس الجماهير!

أشعل سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي الأسبق، حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابٍ طويل للغاية، عن المشهد الرياضي. "اقرأ التفاصيل"

تذكروا كلامه جيدًا! .. أسطورة الهلال يتوقع استمرار "كابوس" النصر والاتحاد

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رفع راية التحدي أمام أندية دوري روشن السعودي، حول توقعاته بشأن مسيرة كتيبة المدرب جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

بشكتاش يستهدف ضم ساديو ماني

كشفت صحيفة "fotomac" التركية، عن استهداف نادي بشكتاش ضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن بشكتاش يسعى لإتمام صفقة قوية أخرى، بضم ماني من النصر، قبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي.