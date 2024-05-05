أخبار النصر اليوم | حقيقة خطف ماني من الأهلي وخطة لضم رونالدو إلى ميسي "الذي لا يطيقه"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 5 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 5 مايو 2024

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"لولا النصر لكان معنا الآن".. رغبة إسبانية تغري لابورت للسير على نهج هندرسون!

"لو لم يظهر النصر، لكان معنا الآن".. هكذا تحدث رئيس أحد الأندية الإسبانية، عن رغبة النادي في التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، المحترف في صفوف عملاق الرياض، خلال الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

"ليست مؤامرة ولكن!" .. اتحاد الكرة يعترف بتحفظ حكام أوروبا على التحكيم في الدوري السعودي!

برر إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي عدم قدوم حكام النخبة الأوروبيين للتحكيم في دوري روشن السعودي، موضحًا أن الأمر ليس مؤامرة من الاتحاد الأوروبي ضد كرة القدم السعودية كما ادعى البعض. (طالع التفاصيل)

ما موعد السوبر السعودي 2025 وأين يُقام؟

تشهد الكرة السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح الإثارة والتشويق هما عنوان كل مباريات المسابقات السعودية المختلفة، ومن ضمنهم كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

مصير اللاعب السعودي إلى أين؟ .. اتحاد الكرة يكشف سر تقليص قوائم أندية دوري روشن

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن السر وراء تقليص قوائم أندية دوري روشن للمحترفين، في الموسم المقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا، في ظل قرار زيادة عدد الأجانب، وكيف يساهم هذا القرار في تطوير منظومة المنتخب السعودي بمختلف فئاته السنية. (طالع التفاصيل)

"لا يطيقان بعضهما البعض".. كاراجر: صراع ميسي ورونالدو "لم ينته بعد"!

تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عن المنافسة الشرسة طوال السنوات الماضية بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن "الصراع لم ينته بعد". (طالع التفاصيل)

بعد هروب لويس كاسترو .. إبراهيم القاسم يُورط إدارة النصر في ملف غياب نواف العقيدي آسيويًا

لم يُغرد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، خارج السرب بشأن الملف الشائك الخاص بغياب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا عقب إيقافه عن اللعب بواسطة الاتحاد المحلي. (طالع التفاصيل)

سعد اللذيذ يُطمئن الاتحاد وينقل أخبارًا سيئة للهلال والنصر!

رد سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية سريعًا على الأخبار التي ظهرت صباح اليوم بشأن آلية دعم أندية دوري روشن الموسم القادم، كما أوضح مدى تأثير المشاركة في البطولات الخارجية على مقدار الدعم المالي المخصص لكل نادٍ. (طالع التفاصيل)

بعد اتهاماته للهلال في صفقة نيمار .. سعد اللذيذ للويس كاسترو: هذا شأنك!

يبدو أن سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب، تورط في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، بسؤاله عن تصريحات البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني لنادي النصر. (طالع التفاصيل)

حرمان الأهلي من ماني وسافيتش وتوجيههما للنصر والأهلي؟ .. رئيس برنامج الاستقطاب يعترف: ربما حدث خطأ ما!

رغم اقترابنا من نهاية الموسم، إلا أن الجدل مازال متواصلًا حول دور برنامج الاستقطاب السعودي في توزيع النجوم العالميين على أندية دوري روشن، وما مدى تدخله في توجيه بعض الأسماء العالمية لأندية بعينها بدلًا من أخرى. (طالع التفاصيل)

ميسي يترقب وبيكهام لم يفقد الأمل .. محاولة لخطف كريستيانو رونالدو من النصر!

يبدو أن ديفيد بيكهام؛ أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يخطط لتحقيق ما فشلت به كافة أندية العالم من قبل، لمَ لا وهو من خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي من الدوريات الأوروبية الكبرى؟! (طالع التفاصيل)

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"خربت بيته!" .. علاقة كريستيانو رونالدو وحكم سعودي تثير السخرية في "أكشن مع وليد"

أراد المصري سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد" - بحسن نية - تمرير معلومة للمشاهد عن حكم السعودي سلطان الحربي، فتورط مع الإعلامي وليد الفراج! (طالع التفاصيل)

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