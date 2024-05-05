"خربت بيته!" .. علاقة كريستيانو رونالدو وحكم سعودي تثير السخرية في "أكشن مع وليد"

"هاتريك" رونالدو أمام الوحدة ومن قبله "السوبر هاتريك" هما السبب!

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أراد المصري سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد" - بحسن نية - تمرير معلومة للمشاهد عن حكم السعودي سلطان الحربي، فتورط مع الإعلامي وليد الفراج!

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الحربي أدار أمس السبت، مواجهة النصر والوحدة ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، والتي شهدت إحراز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، ثلاثية "هاتريك" من أصل ستة أهداف نظيفة، انتهت بهم المباراة.

وعقب المباراة، لفت عثمان الأنظار إلى أن الحربي كذلك هو من أدار مواجهة العالمي وفرسان مكة العام الماضي، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023، والتي شهدت إحراز الدون رباعية "سوبر هاتريك".

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المستشار التحكيمي المصري قال عن هذا: "الحربي أدار مباراتين لرونالدو، وجهه حلو على كريستيانو، العام الماضي أدار مباراة الوحدة انتهت 4-0 لصالح النصر من توقيع رونالدو، وهذا العام انتهى اللقاء 6-0، وأحرز الدون ثلاثية".

وتعامل الفراج مع معلومة بتلميح لاحتمالية تشكيك البعض في الحكم السعودي وانحيازه لصاروخ ماديرا، موجهًا حديثه لسمير عثمان: "خربت بيت سلطان الحربي، رونالدو سيحبه، لكن هناك أناس لن يحبونه!".

يذكر أن رونالدو يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم الجاري من دوري روشن 2023-2024 برصيد 32 هدفًا، متفوقًا بفارق تسعة أهداف على الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، محتل الوصافة، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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