أخبار النصر اليوم | حقيقة انتقال نجم الفريق إلى ريال مدريد .. وتفسير القرار الغريب ضد كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"أنشيلوتي وبيريز يتفقان".. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، كواليس مفاوضات ريال مدريد مع أحد لاعبي الدوري السعودي من أجل التعاقد معه لسد ثغرته الدفاعية (طالع التفاصيل).

فسّره .. مدرب البرتغال السابق: قراري بوضع رونالدو على الدكة في كأس العالم كان صحيحًا

دافع فرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال عن قراره الجدلي إجلاس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال مباراتي المنتخب في ثمن وربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على دكة البدلاء (طالع التفاصيل).

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رغم المعركة القانونية .. هكذا رد بيتروس بعد مطالبته بـ"العودة" إلى النصر!

دخل النجم البرازيلي بيتروس ماثيوس، خلال الأشهر القليلة الماضية، في معركة قانونية شرسة مع ناديه الأسبق النصر؛ للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة (طالع التفاصيل).

"تلقى 5 عروض" .. خطة جديدة من النصر بعد رغبة لاعبه في الرحيل!

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على التوصل إلى اتفاق جديد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ لـ"ضمان" بقائه والحفاظ عليه، بعد أن أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل (طالع التفاصيل).

بعد وعد ستيفن جيرارد .. الاتفاق يخطف نجم النصر ويقترب من آخر!

وافق نادي النصر السعودي، على "رحيل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتفاق الذي يقوده فنيًا الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

فيديو | هدية خاصة .. كريستيانو رونالدو يتسبب في سعادة نجم ريال مدريد

احتفل النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس، مهاجم نادي ريال مدريد، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني (طالع التفاصيل).

قبل كأس الأمم .. الاتحاد الآسيوي يرضخ لرغبة الأندية السعودية

رضخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة (طالع التفاصيل).

"لن أنتقل إلى دوري روشن مهما كانت الإغراءات" .. نجم ريال مدريد يحبط السعودية

رد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، على إمكانية "انتقاله" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

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