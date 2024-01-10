قبل كأس الأمم .. الاتحاد الآسيوي يرضخ لرغبة الأندية السعودية

قبل أيام قليلة من كأس الأمم؛ الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا جديدًا

رضخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تغيير مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تقدمت الأندية السعودية بطلب من أجل تعديلها، بسبب ضيق الوقت.

وكان مقررًا أن تقام مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 12 فبراير 2024، أي بعد يومين فقط من انتهاء كأس أمم آسيا المقرر لها 10 فبراير 2024، لتتقدم الأندية السعودية بطلب من أجل تعديل المواعيد.

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وتقرر أن تقام مواجهة الهلال وسباهان الإيراني يوم 15 فبراير للذهاب و22 فبراير للإياب، ومواجهة النصر أمام الفيحاء يوم 14 فبراير للذهاب و21 فبراير للإياب، وأما عن مواجهة الاتحاد وباختاكور الأوزبكي فستقام يوم 15 فبراير للذهاب و22 للإياب.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 في قطر، حيث يُشارك بها المنتخب السعودي الذي يضم عددًا من لاعبي الأندية التي تُشارك بدوري أبطال آسيا.