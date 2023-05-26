أخبار النصر اليوم | حسم مستقبل ماشاريبوف، وأغلى زجاجة مياه في العالم نصراوية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 مايو 2023.

النصر يُغادر إلى الدمام بتواجد الصليهم وماشاريبوف

غادرت بعثة النصر مساء اليوم إلى الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ السبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وضمت القائمة الثنائي عبد المجيد الصليهم بعد اكتمال شفائه وجلال الدين ماشاريبوف، فيما خلت من لاعب الوسط علي الحسن للإصابة وألفارو جونزاليس للإيقاف.

ماشاريبوف يدخل الفترة الحرة والنصر يحسم مستقبله

يدخل نهاية يونيو القادم جناح النصر جلال الدين ماشاريبوف الفترة الحرة في عقده، والذي ينتهي في نهاية ديسمبر القادم.

وقررت إدارة النادي السعودي عدم تجديد عقد اللاعب واستبعاده من الفريق الموسم القادم، حيث ستعمل خلال الأسابيع القادمة على فسخ العقد بالتراضي أو انتقاله بالإعارة أو البيع النهائي لأي نادٍ من المهتمين به.

ويحظى اللاعب الأوزبكي باهتمام عدد من الأندية السعودية والخليجية.

إيليتشيتش يختار بديل جونزاليس

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب دينكو إيليتشيتش اختار السعودي عبد الإله العمري للعب بدلًا من الإسباني ألفارو جونزاليس خلال مواجهة أبها.

جونزاليس يغيب عن اللقاء للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، وقد لعب العمري عدة دقائق أمام الشباب وأظهر خلالها أداءً جيدًا جدًا.

زيدان يرد على عرض النصر

المدرب الفرنسي رد على العرض الضخم من النصر لتدريبه.

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عقوبة على النصر بسبب عمل خيري خلال الديربي

أحد المشجعين قام بعمل خيري خلال اللقاء وقد عوقب النصر عليه.

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