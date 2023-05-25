زين الدين زيدان يفاجئ كريستيانو رونالدو .. ويرد على عرض الـ600 مليون من النصر

أحمد فرهود
Zidane Al-NassrGettyImage
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زين الدين زيدان يحسم موقفه من عرض النصر التاريخي

حسم المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر يبحث عن مدير فني عالمي؛ بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بدلًا منه بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "footmercato"، قدّمت الإدارة النصراوية، عرضًا إلى زيدان، بقيمة 150 مليون يورو "603 ملايين ريال سعودي" لمدة موسمين؛ لإقناعه بالانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الفريق الأول.

وكشفت الصحيفة، عن أن زيدان، رفض هذا العرض التاريخي الضخم من قلعة العالمي، رغم ضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت أن المدير الفني الفرنسي، الذي حقق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، يرى أن النصر "ليس طموحه"؛ حيث يرغب في التدريب على أعلى مستوى؛ خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية العالمية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد معه.

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