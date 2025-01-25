أخبار النصر اليوم | إشارة جون دوران .. والعالمي ينتظر صفقة جديدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 25 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 25 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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"النصر أنقذ الاستقطاب من ورطة كريم بنزيما" .. أسرار جديدة في فشل انتقال ستيفانو بيولي إلى الاتحاد

أثار الإعلامي الرياضي علي العنزي، لقطة مثيرة للجدل، تتعلق بالإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، والذي كان قريبًا من تدريب الاتحاد، قبل تحويل دفّته إلى النادي العاصمي. "اقرأ التفاصيل"

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"أصبح عبئًا على جمهور النصر" .. إبراهيم العنقري يواصل هجومه الحاد على كريستيانو رونالدو

واصل إبراهيم العنقري، إداري الهلال السابق، هجومه الشرس على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مؤكدًا أنه لا يستحق التواجد في تشكيلة الأفضل بدوري روشن بعد مرور 16 جولة من المسابقة. "اقرأ التفاصيل"

الأمور تحدث .. إشارة واضحة من جون دوران على اهتمامه بمفاوضات النصر السعودي

يبدو أن النجم الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، الذي يتصدر قائمة اهتمامات العالمي في الميركاتو الشتوي الجاري، ينشغل كثيرًا بهذا الاهتمام ولديه رغبة في ارتداء القميص الأصفر في أسرع وقت. "اقرأ التفاصيل"

عرض سعودي وفرصة للاحتراف .. النصر يرهن رحيل نواف العقيدي بوصول صفقة جديدة

كشف الإعلامي السعودي علي العنزي، عن كواليس جديدة تتعلق بموقف الحارس نواف العقيدي من البقاء داخل صفوف النصر. "اقرأ التفاصيل"

"اللاعب السعودي لا ينضج قبل 25 عامًا" .. نصيحة نصراوية برحيل "بديل" كريستيانو رونالدو عن النادي!

بينما يسعى نادي النصر، نحو دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمهاجم جديد يجاور كريستيانو رونالدو، في الفترة الشتوية، ظهرت مطالب لأحد اللاعبين الحاليين بالرحيل عن قلعة العالمي، لصعوبة الاعتماد عليه بصورة أساسية. "اقرأ التفاصيل"