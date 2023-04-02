أخبار النصر اليوم | تهديد كريستيانو رونالدو ومسلي آل معمر في موقف لا يحسد عليه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الثاني من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الثاني من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | درع العالمية .. طفل يضع مسلي آل معمر في موقف محرج

موقف محرج للغاية شهده اجتماع إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بقدامى النادي، بطله طفل صغير، تسبب في "طقطقة" الهلاليين. (طالع التفاصيل)

"لو مر الهلال والاتحاد بنفس ظروف النصر سيهبطان للدرجة الأولى"

يرى الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، أن نادي النصر مر بظروف صعبة جدًا، وعلى الرغم من ذلك، نجح في المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

تهديد لكريستيانو رونالدو .. "إما السير على خط سيدات النصر أو إعادة كل دولار استلمته!"

لن يرحم أي نصراوي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حال خسر العالمي لقب دوري روشن السعودي في الموسم الجاري، خاصةً في ظل الإنفاق الهائل على الفريق مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

"أسلوب الساندويتش" .. طريقة الهلال والاتحاد لتبديد حلم النصر!

يرى الإعلامي الرياضي منار شاهين، أن فوز الهلال على الخليج، سيتسبب في ربكة داخل الشارع النصراوي، وهو الأمر الذي سيضغط نفسيًا على العالمي. (طالع التفاصيل)

بضاعة الهلال أفضل من النصر .. لا يهم كريستيانو رونالدو فالزعيم لديه أوديون إيجالو!

فرد النسر النيجيري أوديون إيجالو جناحاته في مباراة فريقه الهلال أمام الخليج، في دوري روشن للمحترفين، ليؤكد على أنه أفضل من جاء من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

Shahid