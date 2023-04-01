"لو مر الهلال والاتحاد بنفس ظروف النصر سيهبطان للدرجة الأولى"

أحمد رفعت
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النصر تعرض لظروف لا يستطيع أن يتحملها أي فريق

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يرى الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، أن نادي النصر مر بظروف صعبة جدًا، وعلى الرغم من ذلك، نجح في المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم برصيد 49 نقطة، متأخرًا عن الاتحاد المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

وقال الدبيخي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الظروف التي مر بها النصر بإصابة 6 لاعبين، وأغلب مبارياته يلعب بـ3 لاعبين أجانب فقط، إذا مر بها الهلال والاتحاد، لتعرضا للهبوط إلى الدرجة الأولى".

وأضاف: "الإعلام الهلالي تحدث عن غياب سعود عبد الحميد، وشارك في مباراة الخليج بشكل طبيعي، وهذا ما يحدث قبل نهاية الدوري بـ9 جولات، يتحدثون عن الإصابات ونجد أن أغلب اللاعبين يشاركون بشكل طبيعي".

واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "لا ألوم رودي جارسيا، لأنه يلعب المباريات والفريق منقوص من اللاعبين بسبب الإصابات، عكس الأندية الثانية التي تلعب مكتملة الصفوف".

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