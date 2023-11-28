أخبار النصر اليوم | تفاصيل إصابة رونالدو وموقفه من الديربي، ورسالة كاسترو الغامضة

تعيش جماهير نادي النصر السعودي، حالة من الرعب؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، المقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

شن يوسف خميس، أسطورة خط وسط نادي النصر السعودي، هجومًا عنيفًا على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "الحاليين"؛ بعد التعادل مع برسبوليس الإيراني.