"تصرفك أحمق والهلال أكبر دليل"! .. أسطورة النصر يقسو على نجم الفريق

هجوم عنيف على نجم النصر بعد مباراة برسبوليس

شن يوسف خميس، أسطورة خط وسط نادي النصر السعودي، هجومًا عنيفًا على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "الحاليين"؛ بعد التعادل مع برسبوليس الإيراني.

النصر اكتفى بالتعادل (0-0) مع برسبوليس، مساء يوم الإثنين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

خميس وصف في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، تصرف علي لاجامي، قلب دفاع الفريق النصراوي، والذي تحصل على إثره على الكارت الأحمر المباشر، في الدقيقة 17 من مباراة برسبوليس، بـ"الأحمق".

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وأشار أسطورة خط وسط النصر، إلى أن اللعبة التي تحصل فيها لاجامي، على الكارت الأحمر، كانت في منتصف الملعب، وفي مباراة لا تمثل ضغطًا كبيرًا على نجوم النصر.

وأضف يوسف خميس: "هذه المرة الثانية التي يتحصل فيها لاجامي على الكارت الأحمر، في مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث كانت الأولى، سببًا في خروج الفريق النصراوي، أمام الهلال".

واعتبر خميس، أن لعبة لاجامي تختلف كليًا عن لقطة طرد المدافع عبد الإله العمري، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، عندما عرقل لاعب الهلال، قبل أن ينفرد بمرمى النصر.