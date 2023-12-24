أخبار النصر اليوم | تطورات إصابة أوتافيو وأيمن يحيى، ومحاولة خطف من ريال مدريد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 ديسمبر 2023
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تطورات إصابة أيمن يحيى وأوتافيو
تأكد بشكل كبير غياب أيمن يحيى عن مباراة النصر القادمة أمام الاتحاد، المؤجلة من الجولة الـ17 والتي ستُقام يوم الثلاثاء القادم، فيما سيكون أوتافيو جاهزًا لها.
نجم الوسط البرتغالي غادر مباراة الاتفاق للإصابة بشد عضلي، لكنه تعافي وسيُشارك في مران اليوم استعددًا للقمة أمام بطل السعودية.
المهاجم الذي بدأ يلعب في خانة الظهير الأيمن مؤخرًا، يحيى، مازال يُعالج من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وعلى الأرجح لن يلعب المباراة القادمة.
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