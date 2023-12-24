صورة ماجد عبدالله تخلق أزمة .. وفهد الهريفي يرد: إلى متى الإساءة لي؟!

محاولات لخلق أزمة بين نجوم النصر السابقين، وفهد الهريفي يرد بغضب..

SHAHID

خلقت صورة نشرها ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر السعودي، أزمة بين فهد الهريفي؛ نجم العالمي السابق، والإعلامي ماجد التويجري، رغم محاولات زميل الأول السابق صالح خليفة لتدارك الموقف.

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من قبل كان ماجد قد نشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بخليفة وزميلهما يوسف خميس، موضحًا أنه ثنائي الوسط الأفضل الذي زامله في تاريخ الكرة السعودية.

هذه الصورة أعاد نشرها التويجري عبر حلقته بالأمس من برنامج "ركلة ترجيح"، موضحًا أنها أغضبت الهريفي، متسائلًا عما إذا كان عبدالله قد جحده؟، ليرد ضيف البرنامج خليفة: "هذا رأي ماجد ولا يمكن إنكاره، لكن هناك لاعبين كبار كُثر في السعودية، وسبب نجاح ماجد هو لأنه موهبة من الله، وليس فضل من صالح الخليفة أو يوسف خميس".

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وأضاف: "الهريفي مهاري ولاعب صانع لعب، هو لاعب جيد ومن أهم لاعبي الوسط في تاريخ الكرة السعودية، لكن هذا رأي ماجد، ولم يجحد فهد، علينا احترام رأي ماجد، والآراء تختلف".

لكن محاولات التويجري لاقحام اسم فهد الهريفي، أغضبت الأخير حقًا، ليخرج لمهاجمته عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "حسبي الله ونعم الوكيل .. والله ولا شفت الصورة ولا أعلم بها!!، لمتى هذا المخلوق يأخذني محتوى للإساءة مع كل ضيف يستضيفه.

"ما هي غريبة من معلمي وأستاذي الكبير أخوي صالح خليفة هذا الكلام والإنصاف، كان يفتكره مثل ضيوفه السابقين، فرق وخلق بينه وبين حاتم وغيره، هذا ما هو حامل شاهدة (كمبارس)!!!".

SHAHID