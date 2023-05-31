أخبار النصر اليوم | تحذير للعالمي .. وتحديد مصير معار الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

التعاقد مع نجم النصر وخطف مدرب الهلال المحتمل؟ .. تحرك مفاجئ من الأهلي بعد قرار "كاس"

بعد ساعات قليلة من الحصول على طلب "التدابير الوقتية"، ارتبط أكثر من اسم كبير، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

روبيرتو مارتينيز : لهذا السبب أقحمت رونالدو في "الدورة الجديدة" للبرتغال!

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، عن السر وراء إدراج المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو ضمن مشروعه مع الفريق في المستقبل. "اقرأ التفاصيل"

حامد البلوي: النصر اتهمني بسرقته رغم موقف الاتحاد النبيل معه!

لا يزال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، يتألم بعد تشويه صورته في قضية التسجيلات الشهيرة، موجهًا العتب لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على موقفها ضده. "اقرأ التفاصيل"

"شيء يندى له الجبين" .. نجم النصر الأسبق بعد رفض مسلي آل معمر لدعمه: حسابه عسير!

لم يعد يطيق يوسف خميس؛ نجم النصر السعودي الأسبق، تصرفات مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة مسلي آل معمر، مستغربًا ما حققته رغم الدعم الكبير التي حصلت عليه. "اقرأ التفاصيل"

يقلل من بطل دوري روشن؟ .. نجم الهلال: مواجهة النصر أقوى من الاتحاد!

رغم أن الهلال نجح الموسم الجاري في خطف أربع نقاط من أمام النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي إلا أن المالي موسى ماريجا؛ محترف الزعيم، يرى أن مواجهة العالمي دائمًا ما تكون أقوى. "اقرأ التفاصيل"

تحذير للاتحاد والهلال والنصر .. مستثمر مفاجئ يقترب من الاستحواذ على الأهلي

مع أنباء اقتراب خصخصة الأندية السعودية، يبدو أن اسم عربي كبير، بات على أبواب "الاستثمار" في الأهلي، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

مختار علي ينتظر تحديد مصيره

ينتظر مختار علي لاعب نادي النصر المعار إلى صفوف نادي الطائي، تحديد مصيره من جانب إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر.

وأكدت تقارير صحفية على أن إدارة الطائي تواصلت بالفعل مع مختار، وأخبرته برغبتها في الحصول على خدماته الموسم المقبل، ولكن في انتظار موقف النصر.

التشكيل المتوقع للنصر لمواجهة الفتح

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة المدرب الكرواتي دينكو إيليتش، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الفتح.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: أوجوستين روسي.

الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: نواف بوشل، عبد الله الخيبري، لويز جوستافو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب، محمد مران.