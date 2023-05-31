روبيرتو مارتينيز : لهذا السبب أقحمت رونالدو في "الدورة الجديدة" للبرتغال!

حقبة جديدة تحت قيادة المدرب الإسباني

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، عن السر وراء إدراج المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو ضمن مشروعه مع الفريق في المستقبل.

رونالدو ظهر بصورة محبطة في كأس العالم قطر 2022 على خلفية تراجع مستواه مع مانشستر يونايتد، لينتقل إلى النصر السعودي وتتحسن أوضاعه ليقرر مارتينيز الاعتماد عليه في رحلته الجديدة التي بدأ فيها بعد رحيل فرناندو سانتوش.

المدرب الإسباني قال لشبكة "talkSPORT":"تم تعييني في 9 يناير وكان لدي ستة أسابيع فقط للقاء كل لاعب من القائمة المكونة من 26 لاعبًا في قطر، إذن أنت تتحدث عن الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والدوريات الخمس الكبرى بالإضافة للبرتغال، وكان من الرائع رؤية كل لاعب وكيف قام بتطوير أدواره في غرف تبديل الملابس".

وأضاف:"بالنسبة لرونالدو فهو لم يكن مستعدًا للابتعاد، لقد كان جاهزًا ويريد أن يكون جزءًا من الدورة الجديدة للمنتخب، لذلك كان من السهل جدًا ضمه إلى معسكر مارس، لقد سجل أربعة أهداف وكان قائدًا حقيقيًا وشخصًا يجلب تجربة لا يمتلكها أي لاعب في عالم كرة القدم".

يذكر أن صاحب الـ38 سنة من المتوقع ظهوره مع البرتغال في التوقف الدولي القادم في إطار تصفيات يورو 2024 بعد تألقه اللافت ببداية رحلة مارتينيز.