أخبار النصر اليوم | تحذير شديد اللهجة من الإدارة للاعبين، ورحيل كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 مايو 2023.

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إدارة النصر تُوجه تحذيرًا شديد اللهجة للاعبين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحذير شديد اللهجة صدر من إدارة النصر تجاه اللاعبين بشأن التدريب خارج مقر النادي.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة النصراوية أبلغت جميع اللاعبين بعدم إجراء أي تدريبات إضافية فردية في المراكز الخاصة في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن التدريبات تنفذ فقط في مقر النادي وتحت إشراف الجهاز الفني.

مصدر مسؤول أضاف للصحيفة "الإدارة أوضحت أنها ستطبِّق على أي لاعب يخالف هذا القرار اللائحة الداخلية في النادي، مشددةً في الوقت ذاته على أن كل مَن يرغب في أداء تدريبات إضافية عليه التنسيق مع الجهاز الفني، الذي يقود الفريق فيما تبقَّى من منافسات الموسم الجاري، من أجل وضع البرنامج الذي يرغب في".

إ يليتشيتش يحسم موقف العقيدي من مواجهة الشباب

تسلم دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر التقرير الطبي الخاص بحارس المرمى نواف العقيدي من الجهاز الطبي، والذي سيُحدد بناءً عليه موقف اللاعب من مواجهة الشباب المرتقبة يوم الثلاثاء القادم في دوري روشن السعودي.

العقيدي غاب عن المباراتين الأخيرتين للنصر في الدوري لتعرضه لإصابة في الكتف قبل أسبوعين.

النصر يستعيد الصليهم وبخاري يُشارك في التدريبات

شارك حارس المرمى أمين بخاري في تدريبات النصر الجماعية يوم أمس عقب انتهاء برنامجه التأهيلي، كما شارك حارس مرمى فريق الشباب عبد العزيز العويرضي، وذلك بهدف تعويض غياب نواف العقيدي الذي يُعاني من الإصابة.

من جانب آخر، منح الجهاز الطبي في النصر المدرب دينكو إيليتشيتش الضوء الأخضر للاعتماد على عبد المجيد الصليهم خلال المباراة القادمة أمام الشباب.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الصليهم سيخضع لجلسة علاجية أخيرة مساء اليوم وبعدها سيكون قادرًا على الانضمام للتدريبات الجماعية.

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