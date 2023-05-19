"المحكمة الرياضية ستنظر فيما تجاهله فيفا" .. قنبلة نصراوية في وجه حمدالله والاتحاد

قضية النصر وهدافه السابق قد تشهد مفاجآت كبرى

shahid

كشف الناقد الرياضي بندر الدبيخي عن قنبلة نصراوية قد تنفجر في وجه عبد الرزاق حمدالله وناديه الاتحاد بعد تقدم النصر باستئناف لدى المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن شكوى اللاعب المغربي ضده.

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المهاجم المغربي كان قد انضم للعميد في يناير 2022 بعد فسخ النصر لعقده في نوفمبر 2021 من جانب واحد، وقد تقدم اللاعب بشكوى لدى فيفا طالب خلالها بمستحقاته المالية كاملة والمبالغ التي خصمت منه أثناء فترة جائحة كورونا، وقد فاز بتلك القضية وألزم الاتحاد الدولي النادي السعودي بتسديد كافة تلك المستحقات.

النصر في المقابل كان قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ومركز التحكيم الرياضي بشأن تسجيلات صوتية مسربة لمسؤولين من الاتحاد مع حمدالله، رأوا أنها تُمثل تحريضًا للاعب ضد ناديه خلال فترة سريان عقده، وقد حُكم لصالحه بالفعل وأوقف اللاعب والمسؤولين الاتحاديين.

النادي العاصمي طالب خلال استئنافه لدى كاس بإدخال التسجيلات الصوتية ضمن القضية، وقد أكد الدبيخي أن فيفا لم ينظر لتلك التسجيلات أبدًا لأنه دائمًا وأبدًا ما يعمل لصالح اللاعب، مشيرًا إلى أن الوضع يختلف مع المحكمة الرياضية، حيث لن تتجاهل تلك التسجيلات وسترى ما بها وهو ما يُهدد حمدالله وكذلك الاتحاد بخسارة نقاط قد تُضيع منه لقب دوري روشن.

وأضاف "فيفا في قضية حمدالله تجاهل التسجيلات الصوتية، لكن كاس ستنظر في تلك التسجيلات، ولذا أقول الله يستر على الاتحاد، ليس فقط بسبب قضية حمدالله لكن لأمور أخرى كذلك، قد نشهد خصم نقاط من النادي أو أشياء أخرى".

أتم "الموضوع خطير جدًا، النصر لم يتجه إلى كاس إلا لأنه واثق جدًا في موقفه، فقد رفض دفع المبالغ المحكوم للاعب بها ورفض كذلك الصلح والحل الودي مع حمدالله، وقد سألت أحد القانونيين وأكد لي قوة موقف النصر، وكذلك هو قوي في مركز التحكيم والقضية المرفوعة ضد محمد كنو، وأكرر الله يستر على الاتحاد لأنه قد تكون هناك قرارات قوية لا تصب في صالحه".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن.

Shahid