أخبار النصر اليوم | تجديد عقد تاليسكا، وهل يلعب كونان وألفارو ضد الاتحاد؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 يناير 2022.

اختبارات تُحدد موقف كونان وألفارو أمام الاتحاد

من المتوقع أن يخضع الثنائي، جيسلان كونان وألفارو جونزاليس، لاختبارات صحية وبدنية في مران النصر اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهم من مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي مساء الخميس القادم.

اللاعبان غابا عن المباراة الأخيرة للنصر أمام الاتفاق بسبب الإصابة، وكذلك اللقاء الودي أمام باريس سان جيرمان، وقد خضعا لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية تضمن تدريبات جري وأخرى خاصة بالكرة.

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النصر يسعى لتجديد عقد تاليسكا

يرتبط البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر بعقد ممتد حتى صيف 2024، لكن المستويات الممتازة للاعب وأطماع الأندية في توقيعه دفع الإدارة للتفكير جديًا في تجديد العقد.

صحيفة UOL البرازيلية أوضحت أن الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر تسعى لتجديد عقد هداف الدوري السعودي حتى صيف 2027 لتقطع الطريق أمام كل من يُفكر في ضمه.

روسي يستعد للفحوصات الطبية مع النصر

وصل أجوستين روسي حارس مرمى بوكا جونيورز مساء أمس للعاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يخضع اليوم للفحوصات الطبية قبل توقيع عقود انضمامه للنصر حتى نهاية الموسم.

ونشرت قنوات SSC مقطع فيديو صباح اليوم يُظهر استعداد اللاعب للفحوصات الطبية.

النصر يُوقع مع نجم وسط ريال مدريد

يبدو أن ضربات النصر في سوق الانتقالات لن تتوقف عند ضم كريستيانو رونالدو.

النصر يحصل على توقيع لوكا مودريتش

النصر يتسبب في نقل الدوري السعودي عبر 125 دولة

تعاقد النصر مع الأسطوري رونالدو دفع 37 قناة تلفزية للتعاقد على نقل مباريات الدوري السعودي، لكن الفريق لم يستفد من ذلك للأسف.

بعد رونالدو .. 37 قناة تنقل الدوري السعودي واستفادة النصر صفر

Shahid