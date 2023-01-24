بعد رونالدو .. 37 قناة تنقل الدوري السعودي واستفادة النصر صفر

الرابطة ردت بصرامة على رئيس النصر بشأن حقوق البث

Shahid

أضاف تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو الكثير من الشعبية والجماهيرية لدوري روشن السعودي، وقد تُرجم ذلك على أرض الواقع بتقدم العديد من القنوات التلفزية العالمية للحصول على حقوق بث البطولة.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عبر مصادرها الخاصة أن البطولة المحلية السعودية باتت تُنقل في 125 دولة، حيث حصلت 37 قناة على حقوق بث مباراتين أسبوعيًا من الدوري ويُتوقع أن يزداد العدد مستقبلًا.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات على بيع حقوق البث تحدث مباشرة بين القنوات ورابطة دوري المحترفين السعودي دون أي تدخل من شركة SSC الناقل الحصري للدوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن العائدات المالية من تلك العقود التي أتت بعد وصول النجم البرتغالي تُوزع كما المعتاد بين الرابطة والأندية، وقد رفضت الرابطة تمامًا منح النصر أي امتيازات خاصة لكونه السبب في تلك الانتعاشة المالية الكبيرة.

مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد أشار إلى أن الطلب المرتفع للحصول على حقوق بث مباريات فريق محدد قد يفرض نفسه ويُغير من لائحة حقوق البث بحيث يستفيد هذا النادي، لكن عبد العزيز العفالق رئيس الرابطة رد عليه بصرامة.

إذ قال طبقًا للرياضية "اللائحة الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني واضحة، ولن يكون هناك إعادة لتوزيع حصص الأندية من النقل التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد نادٍ سيأخذ مبلغًا أكبر لأن لديه مشاهدات أكثر".

يُشار إلى أن مواجهة النصر والاتفاق الأخيرة في الدوري السعودي والتي شهدت الظهور الأول لرونالدو نُقلت عبر عدة دول أبرزها البرتغال والصين وإندونيسيا وإسبانيا.

Shahid